Mercedes отходит от плана полного перехода на электромобили — Finance.ua

Mercedes отходит от плана полного перехода на электромобили 13.05.2024, 01:47 — Технологии&Авто

Mercedes отходит от плана полного перехода на электромобили

Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG отказывается от амбициозных целей по переходу на электромобили, поскольку снижение продаж заставляет автопроизводителя в обозримом будущем вернуться к проверенным временем двигателям внутреннего сгорания.

Об этом пишет Bloomberg.

«Трансформация может занять больше времени, чем ожидалось», — заявила генеральный директор Ола Келлениус на ежегодном общем собрании компании.

Изначально концерн планировал полностью перейти на электромобили к концу этого десятилетия. Но Келлениус теперь говорит, что Mercedes-Benz продолжит выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания и гибридные автомобили «до 2030-х годов», если на них будет спрос.

Такое решение связано с неутешительными заказами на дорогостоящие электрические модели, такие как седаны EQS и EQE, являющиеся ключевой частью стратегии, направленной на увеличение прибыли за счет продаж топовых моделей.

В первом квартале маржа компании упала до 9%. Это самый низкий показатель за последние два года.

«Mercedes — не единственный автопроизводитель, который пострадал от снижения спроса на электромобили, поскольку правительства прекратили выгодные субсидии, а пробелы в зарядной инфраструктуре продолжают отталкивать некоторых покупателей. Но компания из Штутгарта отстает от своих конкурентов в сфере роскоши: в первом квартале поставки электромобилей Mercedes упали на 8%, в то время как в BMW продажи полностью электрических транспортных средств под одноименным брендом выросли на 41%», — пишет агентство.

Теперь цель Mercedes состоит в том, чтобы к 2026 году увеличить продажи своих самых дорогих автомобилей — спортивных моделей AMG, роскошной линейки Maybach, внедорожников G-Wagon и EQS — на 60% и поднять операционную маржу примерно до 14%.

Економічна Правда По материалам:

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