Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото) — Finance.ua

Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото) Сегодня 23:00 — Технологии&Авто

Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)

Линейку Mercedes-AMG GT пополнила топовая модификация E-Performance. Это самый быстрый автомобиль в современной модельной линейке немецкой марки. Его представили во время Гран-при Китая в «Формуле-1», а продажи начнутся в третьем квартале этого года. Подробности суперкара раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Новый Mercedes-AMG GT 63 SE Performance сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, однако его дополнили электромотором, как у Mercedes-AMG S63. Суммарная отдача силовой установки составила 816 л.с. и 1420 Н∙м.

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Гибрид Mercedes-AMG GT способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 320 км/ч. В то же время батарея емкостью 6,1 кВт∙ч позволяет преодолеть 13 км на электротяге, а комбинированный расход топлива составляет всего 8,2 л/100 км.

Оснащение Mercedes-AMG GT 63 SE Performance включает в себя полный привод, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют его карбоново-керамический тормоз диаметром 420 мм спереди и 380 мм сзади.

Отличить версию E Performance от стандартного купе Mercedes-AMG GT 63 S можно по особым 20-дюймовым дискам и зарядному гнезду в заднем бампере. Внутреннее убранство разбавили яркими вставками.

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Фокус По материалам:

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