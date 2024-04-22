Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)

Технологии&Авто
19
Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)
Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)
Линейку Mercedes-AMG GT пополнила топовая модификация E-Performance. Это самый быстрый автомобиль в современной модельной линейке немецкой марки. Его представили во время Гран-при Китая в «Формуле-1», а продажи начнутся в третьем квартале этого года. Подробности суперкара раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.
Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)
Новый Mercedes-AMG GT 63 SE Performance сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, однако его дополнили электромотором, как у Mercedes-AMG S63. Суммарная отдача силовой установки составила 816 л.с. и 1420 Н∙м.

Читайте также: Как купить авто из США

Гибрид Mercedes-AMG GT способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 320 км/ч. В то же время батарея емкостью 6,1 кВт∙ч позволяет преодолеть 13 км на электротяге, а комбинированный расход топлива составляет всего 8,2 л/100 км.
Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)
Оснащение Mercedes-AMG GT 63 SE Performance включает в себя полный привод, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют его карбоново-керамический тормоз диаметром 420 мм спереди и 380 мм сзади.
Более 800 сил: представлен самый быстрый Mercedes (фото)
Отличить версию E Performance от стандартного купе Mercedes-AMG GT 63 S можно по особым 20-дюймовым дискам и зарядному гнезду в заднем бампере. Внутреннее убранство разбавили яркими вставками.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.