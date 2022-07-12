День финансов: курс евро сравнялся с долларом, ЕС выделил Украине 1 миллиард евро, ПриватБанк запустил новую технологию — Finance.ua

День финансов: курс евро сравнялся с долларом, ЕС выделил Украине 1 миллиард евро, ПриватБанк запустил новую технологию Сегодня 17:50

Вторник, 12 июля. День был богат на финансовую помощь от разных стран.

1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Совет Евросоюза поддержал Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на поддержку экономики в условиях войны. Деньги пойдут на разные сферы. Помощь должна поступить Украине в этом месяце.

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины будет составлять 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощи.

Также правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 миллионов евро для помощи Украине в безотлагательных восстановительных работах.

Соединенные Штаты Америки в свою очередь направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи.

Евро и доллар сравнялись. Вчера в 22 часа произошло своего рода историческое событие: евро и доллар США сравнялись и пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0000. Напомним, минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 года — 0,8252 долл., а максимальный — 15 июля 2008 года — 1,6037 дол. Рассказываем, Вчера в 22 часа произошло своего рода историческое событие: евро и доллар США сравнялись и пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0000. Напомним, минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 года — 0,8252 долл., а максимальный — 15 июля 2008 года — 1,6037 дол. Рассказываем, что говорят эксперты по этому поводу

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