Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро — Finance.ua
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Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро

Казна та Політика
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Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро
Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро
Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомоги.
Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.
«Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше», — сказала вона.
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Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів.
«Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 мільярдів євро», — уточнила вона.
На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.
«Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так, в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше», — сказала речниця.
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Слід зазначити, що рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.
Нагадаємо, 12 липня Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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