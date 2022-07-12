Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро — Finance.ua

Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро Вчора 16:00 — Казна та Політика

Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомоги.

Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

«Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше», — сказала вона.

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Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів.

«Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 мільярдів євро», — уточнила вона.

На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.

«Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так, в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше», — сказала речниця.

Слід зазначити, що рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.

Нагадаємо, 12 липня Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

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Економічна Правда За матеріалами:

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