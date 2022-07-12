США надали Україні ще один грант — Finance.ua

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США надали Україні ще один грант

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На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Сполучені Штати Америки направили в Україну $1,7 млрд грантової допомоги.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Twitter.
Це вже другий грант США за останні два тижні, сума допомоги склала $3 млрд.
«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.
Шмигаль подякував США і президенту Джо Байдену за підтримку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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