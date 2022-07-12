Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України — Finance.ua
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Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України

Казна та Політика
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Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України
Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, EU2022_CZ
Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає чеське головування в Раді ЄС.
Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.
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«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», — повідомило чеське головування у Twitter.
Як повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, макрофінансова допомога Україні в розмірі одного мільярда євро має надійти Україні в цьому місяці.
Водночас вона додала, що цей мільярд євро «зміцнить державу на вирішальному етапі».

Довідка Finance.ua:

  • 7 липня Європейський парламент дав «зелене світло» для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною;
  • дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;
  • країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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