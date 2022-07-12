Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України — Finance.ua

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України Вчора 12:55 — Казна та Політика

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, EU2022_CZ

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає чеське головування в Раді ЄС.

Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.

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«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», — повідомило чеське головування у Twitter.

Як повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, макрофінансова допомога Україні в розмірі одного мільярда євро має надійти Україні в цьому місяці.

Водночас вона додала, що цей мільярд євро «зміцнить державу на вирішальному етапі».

Довідка Finance.ua:

7 липня Європейський парламент дав «зелене світло» для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною;

дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;

країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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