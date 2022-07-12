Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України — Finance.ua

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України
Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає чеське головування в Раді ЄС.
Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.
«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», — повідомило чеське головування у Twitter.
Як повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, макрофінансова допомога Україні в розмірі одного мільярда євро має надійти Україні в цьому місяці.
Водночас вона додала, що цей мільярд євро «зміцнить державу на вирішальному етапі».
Довідка Finance.ua:
- 7 липня Європейський парламент дав «зелене світло» для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною;
- дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;
- країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною