Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни (інфографіка) — Finance.ua

Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни (інфографіка) Вчора 15:05 — Казна та Політика

Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни (інфографіка)

З початку широкомасштабної війни з росією загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн. У тому числі у червні було профінансовано 232,4 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України станом на 1 липня 2022 року, передає пресслужба Міністерства фінансів.

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«Зухвале і цинічне військове вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що, безумовно, відобразилося на виконанні бюджетних показників поточного року. Урядом негайно були вжиті першочергові заходи щодо переорієнтування бюджету країни на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення», — повідомили в Міністерстві фінансів.

У структурі цих видатків найбільші частки припадають:

на оплату праці з нарахуваннями — 305 млрд грн (у тому числі у червні — 98,7 млрд грн), або 37,5% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців — 225,8 млрд грн (у червні — 75,7 млрд грн);

на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) — 175,3 млрд грн (у червні — 50,6 млрд грн), або 21,6%.

на обслуговування державного боргу — 62,1 млрд грн (у червні — 11,6 млрд грн), або 7,6%;

на трансферти місцевим бюджетам — 57,6 млрд грн (у червні — 19,0 млрд грн), або 7,1%.

Довідка Finance.ua:

у червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень. При цьому касові видатки державного бюджету здійснені в обсязі 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — у сумі 232,4 млрд грн;

війна коштує Україні 5 млрд доларів США на місяць;

за 120 днів війни за рахунок міжнародних донорів вдалося наповнити держбюджет на понад 200 млрд грн; за рахунок внутрішніх джерел — на 626 млрд грн.

www.mof.gov.ua

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