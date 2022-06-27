Війна коштує бюджету 5 млрд доларів на місяць, але допомога Заходу недостатня — Марченко — Finance.ua

Війна коштує бюджету 5 млрд доларів на місяць, але допомога Заходу недостатня — Марченко Вчора 15:48 — Казна та Політика

Війна коштує бюджету 5 млрд доларів на місяць, але допомога Заходу недостатня — Марченко

У Міністерстві фінансів очікували, що війна триватиме від одного до трьох місяців. Україна отримала фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення росії, але цього недостатньо.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню El Pais.

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«Війна коштує нам 5 млрд доларів США на місяць. Підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат», — сказав він.

Міністр повідомив, що Україна має певні домовленості та підтримує комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу.

«Ми очікували, що війна триватиме від одного до трьох місяців. Зараз ми не можемо прогнозувати точно. Витрати та збитки нашої економіки збільшуються з кожним днем», — додав Марченко.

Нагадаємо, Україна поки що отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба у 5 млрд доларів. Але вже найближчим часом обсяги зростуть. У червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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