Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів - Марченко — Finance.ua

За його словами, допомога партнерів — наразі найважливіше джерело для держбюджету.
«Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний — це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів», — зазначив Марченко.
Нагадаємо, за даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджетний дефіцит України через війну складає п’ять мільярдів доларів щомісяця.