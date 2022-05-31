Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів - Марченко — Finance.ua

Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів - Марченко

Вчора 10:48 — Казна та Політика

Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів - Марченко

Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини — це міжнародна грантова та кредитна допомога.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, допомога партнерів — наразі найважливіше джерело для держбюджету.

«Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний — це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів», — зазначив Марченко.

Нагадаємо, за даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджетний дефіцит України через війну складає п’ять мільярдів доларів щомісяця.

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