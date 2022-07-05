Держбюджет України: видатки більш ніж у два рази перевищують надходження — Finance.ua
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Держбюджет України: видатки більш ніж у два рази перевищують надходження

Казна та Політика
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У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень. При цьому касові видатки державного бюджету здійснені в обсязі 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — у сумі 232,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«У червні фактичний дефіцит державного бюджету становив 141,2 млрд грн, у тому числі загального фонду — 134,9 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
За січень — червень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1032,9 млрд грн, у тому числі загального фонду — 972,7 млрд грн. Бюджет виконано з дефіцитом у сумі 405,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 406,1 млрд грн.
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Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — червень 2022 року становили 561,3 млрд грн. Від розміщення ОВДП залучено 349,7 млрд грн, у том числі шляхом придбання у власність Національним банком України 225 млрд гривень.
Нагадаємо, у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень. Касові видатки були здійснені в обсязі 224,9 млрд грн, у тому числі загального фонду — у сумі 216,4 млрд грн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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