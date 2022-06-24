Гранти і кредити склали 24% від фінансування держбюджету з початку війни — Finance.ua

Гранти і кредити склали 24% від фінансування держбюджету з початку війни
За 120 днів війни за рахунок міжнародних донорів вдалося наповнити держбюджет на понад 200 млрд грн; за рахунок внутрішніх джерел — на 626 млрд грн.
Гранти та кредити від міжнародних партнерів склали 24,2% від фінансування державного бюджету України з початку війни.
Про це заявив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.
Загалом з 24 лютого до 22 червня 2022 року фінансування держбюджету склало 826 млрд грн.
Основними джерелами наповнення бюджету були:
- податки, митні відрахування, дивіденди держпідприємств — близько 310 млрд грн.;
- НБУ закупив ОВДП на 190 млрд грн та ще 19 млрд грн прибутку перерахував до бюджету — 209 млрд грн;
- гранти та кредити міжнародних донорів (МВФ, ЄС, США, Канада, Світовий банк) — понад 200 млрд грн.;
- купівля військових ОВДП банками та фізособами — 107 млрд грн.
При цьому уточнюється, що незабаром допомога від міжнародних партнерів збільшиться ще на 21 млрд грн, а в планах на червень-липень — залучити 257,4 млрд грн.
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