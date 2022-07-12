Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24 — Finance.ua

Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24 Вчора 15:05 — Особисті фінанси

Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24

Клієнти ПриватБанк у зможуть спілкуватися з банком через інтернет і мобільний застосунок Приват24.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Багато українців стикаються з проблемою дзвінка з-за кордону чи з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку вітчизняних операторів. ПриватБанк запровадив технологію розробки власних ІТ-фахівців, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний застосунок Приват24», — сказано в повідомленні.

Кому вже доступна послуга

Бета-версія інновації вже доступна всім користувачам мобільного Приват24 (iOs та Android) — потрібно лише оновити застосунок до останньої версії.

Дзвінки до банку через застосунок безкоштовні та працюють за наявності мобільного інтернет чи Wi-Fi.

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«Важливо, що такий спосіб спілкування з банком є безпечним, оскільки дзвінок захищений логіном і паролем від Приват24», — наголошують у банку.

Як скористатись послугою

Щоб подзвонити до ПриватБанку із застосунку, треба:

увійти до мобільного Приват24 із своїм логіном та паролем;

перейти в «Профіль клієнта» — «Служба підтримки» — «Дзвінок через Приват24» (або «Дзвінок у підтримку» для Android).

privatbank.ua

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