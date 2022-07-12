Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24

Особисті фінанси
835
Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24
Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24
Клієнти ПриватБанку зможуть спілкуватися з банком через інтернет і мобільний застосунок Приват24.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Багато українців стикаються з проблемою дзвінка з-за кордону чи з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку вітчизняних операторів. ПриватБанк запровадив технологію розробки власних ІТ-фахівців, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний застосунок Приват24», — сказано в повідомленні.

Кому вже доступна послуга

Бета-версія інновації вже доступна всім користувачам мобільного Приват24 (iOs та Android) — потрібно лише оновити застосунок до останньої версії.
Дзвінки до банку через застосунок безкоштовні та працюють за наявності мобільного інтернет чи Wi-Fi.
Читайте також
«Важливо, що такий спосіб спілкування з банком є безпечним, оскільки дзвінок захищений логіном і паролем від Приват24», — наголошують у банку.

Як скористатись послугою

Щоб подзвонити до ПриватБанку із застосунку, треба:
  • увійти до мобільного Приват24 із своїм логіном та паролем;
  • перейти в «Профіль клієнта» — «Служба підтримки» — «Дзвінок через Приват24» (або «Дзвінок у підтримку» для Android).
Клієнти ПриватБанку зможуть дзвонити в банк через застосунок Приват24
privatbank.ua
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
Подивитися варіанти
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.