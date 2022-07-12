Євро і долар зрівнялися: що далі — Finance.ua

Євро і долар зрівнялися: що далі Вчора 14:00

Вчора о 22-й годині сталася свого роду історична подія: євро і долар США зрівнялися і пара EURUSD торгувалась на рівні 1,0000.

Нагадаємо, мінімальний курс євро до долара було зафіксовано 26 жовтня 2000 року — 0,8252 дол., а максимальний — 15 липня 2008 року — 1,6037 дол.

Безготівковий євро одразу після його запровадження почав падати відносно долара. Дешевше долара євро був з січня 2000 до початку грудня 2002 року. Тобто ціна, яку ми зараз спостерігаємо, востаннє була 20 років тому.

За останні півроку євро подешевшав з 1,14 дол. до 1,01 дол. Падіння євро — це результат проблем у європейській економіці. Економіка країн Єврозони сильно постраждала під час пандемії коронавірусу, а війна росії додатково завдала їй болісного удару.

Як це вплине на українців

Більшість українців тримали свої заощадження в доларах, а не в євро, тож постраждалих від цього падіння буде небагато.

Експерти радять: головне нині не піддаватися паніці й не міняти євро зараз, коли його ціна надто низька.

Плюси ситуації

Падіння євро призведе до здешевлення європейських товарів, які зараз активно ввозяться в Україну, загальмує зростання їх цін. Від здешевлення євро більшість українців лише виграють.

Думки експертів

За аналітикою Мінфіну, одним із факторів, які здатні цього тижня викликати курсові ралі на нашому валютному ринку та підірвати котирування, є рекордне просідання євровалюти та паритет по парі євро/долар на міжнародних ринках з посиленням спекулятивної гри по євро як у світі, так і в самій Україні.

При цьому, зі слів фінансового аналітика Максима Орищака, незважаючи на сезонний фактор, коли попит на долар зазвичай падає, зараз спостерігається чималий обсяг продажів американської валюти в країні. На думку експерта, найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти до рівня 37-38 за долар США.

Як пише директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, обмінний курс долара продовжить зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обвалити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.

В Україні вже з’явилися умови для повернення до ринкового курсу гривні до долара, тому надалі тримати два курси валют не є доцільним. Як зазначив радник президента з економічних питань Олег Устенко, зараз країна перебуває в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на позначці 29,25, але паралельно є курс на реальному ринку, який коливається в районі 33-36 гривень за долар. Устенко вважає, що відмова від фіксованої частини цього курсу може скорегувати ринковий курс у бік невеликого зниження, що також зменшить спред, який зараз є.

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