Євро і долар зрівнялися: що далі — Finance.ua

Євро і долар зрівнялися: що далі
Вчора о 22-й годині сталася свого роду історична подія: євро і долар США зрівнялися і пара EURUSD торгувалась на рівні 1,0000.
Нагадаємо, мінімальний курс євро до долара було зафіксовано 26 жовтня 2000 року — 0,8252 дол., а максимальний — 15 липня 2008 року — 1,6037 дол.
Безготівковий євро одразу після його запровадження почав падати відносно долара. Дешевше долара євро був з січня 2000 до початку грудня 2002 року. Тобто ціна, яку ми зараз спостерігаємо, востаннє була 20 років тому.
За останні півроку євро подешевшав з 1,14 дол. до 1,01 дол. Падіння євро — це результат проблем у європейській економіці. Економіка країн Єврозони сильно постраждала під час пандемії коронавірусу, а війна росії додатково завдала їй болісного удару.
Як це вплине на українців
Більшість українців тримали свої заощадження в доларах, а не в євро, тож постраждалих від цього падіння буде небагато.
Експерти радять: головне нині не піддаватися паніці й не міняти євро зараз, коли його ціна надто низька.
Плюси ситуації
Падіння євро призведе до здешевлення європейських товарів, які зараз активно ввозяться в Україну, загальмує зростання їх цін. Від здешевлення євро більшість українців лише виграють.
Думки експертів
- За аналітикою Мінфіну, одним із факторів, які здатні цього тижня викликати курсові ралі на нашому валютному ринку та підірвати котирування, є рекордне просідання євровалюти та паритет по парі євро/долар на міжнародних ринках з посиленням спекулятивної гри по євро як у світі, так і в самій Україні.
- При цьому, зі слів фінансового аналітика Максима Орищака, незважаючи на сезонний фактор, коли попит на долар зазвичай падає, зараз спостерігається чималий обсяг продажів американської валюти в країні. На думку експерта, найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти до рівня 37-38 за долар США.
- Як пише директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, обмінний курс долара продовжить зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обвалити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.
- В Україні вже з’явилися умови для повернення до ринкового курсу гривні до долара, тому надалі тримати два курси валют не є доцільним. Як зазначив радник президента з економічних питань Олег Устенко, зараз країна перебуває в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на позначці 29,25, але паралельно є курс на реальному ринку, який коливається в районі 33-36 гривень за долар. Устенко вважає, що відмова від фіксованої частини цього курсу може скорегувати ринковий курс у бік невеликого зниження, що також зменшить спред, який зараз є.
Читайте більше про пару євро-далар в нашому матеріалі:
Різниця в одну соту: чому євро та долар майже зрівнялися
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