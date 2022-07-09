Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта — Finance.ua

Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта Вчора 20:02 — Валюта

Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта

Національний банк України продовжує утримувати офіційний курс долара США на рівні 29,25 грн. Водночас розцінки американської валюти на чорному ринку продовжують повзти вгору. Наприклад, 9 липня в обмінниках котирування гривні до долара становить 36,10 — 36,30 гривень і на думку експертів його ціна тільки зростатиме.

чималий обсяг продажів американської валюти в країні. За його словами, зараз Україна дуже близька до дефолту, навіть незважаючи на систематичну фінансову допомогу Заходу та солідарність у питаннях щодо росії. Як виданню «Сегодня» повідомив фінансовий аналітик Максим Орищак, що, незважаючи на сезонний фактор, коли попит на долар зазвичай падає, зараз спостерігаєтьсяамериканської валюти в країні. За його словами, зараз Україна дуже близька до дефолту, навіть незважаючи на систематичну фінансову допомогу Заходу та солідарність у питаннях щодо росії.

Читайте також У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара

«Вже зараз нам повідомили про зниження середньої температури у квартирах у опалювальний сезон. Має бути скорочення пенсійних та соціальних виплат. Тобто, незважаючи на формальний рівень достатності ЗВР, наприклад, що не дозволяє оголосити дефолт в Україні, у нас фактично є втрачені території країни, падають доходи населення та скорочується кількість робочих місць. Це не може позначитися позитивно на банківському секторі України, а отже, доведеться друкувати гроші та підтримувати формальні показники в нормі», — прокоментував фахівець.

На думку експерта, найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти рівня 37-38 за долар США.

Ситуацію, яка останніми днями спостерігається на чорному ринку, прогнози українських аналітиків тільки підтверджують.

Так, згідно з даними фінансового порталу «Мінфін», американська валюта у суботу, 9 липня, знову подорожчала. «Чорний» долар порівняно з цінами попереднього банківського дня став дорожчим ще на 30 копійок, тож сьогодні при купівлі його ціна становитиме 36,10 гривень. Що ж до ціни на продаж, то вона також підскочила на 23 копійки. У суботу долар США продаватимуть по 36,30 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку при купівлі коштуватиме сьогодні 36,65 гривень, продаж — по 36,98 гривень. Що теж трохи дорожче, ніж попереднього банківського дня.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.