Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта — Finance.ua
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Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта

Валюта
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Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
Національний банк України продовжує утримувати офіційний курс долара США на рівні 29,25 грн. Водночас розцінки американської валюти на чорному ринку продовжують повзти вгору. Наприклад, 9 липня в обмінниках котирування гривні до долара становить 36,10 — 36,30 гривень і на думку експертів його ціна тільки зростатиме.
Як виданню «Сегодня» повідомив фінансовий аналітик Максим Орищак, що, незважаючи на сезонний фактор, коли попит на долар зазвичай падає, зараз спостерігається чималий обсяг продажів американської валюти в країні. За його словами, зараз Україна дуже близька до дефолту, навіть незважаючи на систематичну фінансову допомогу Заходу та солідарність у питаннях щодо росії.
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«Вже зараз нам повідомили про зниження середньої температури у квартирах у опалювальний сезон. Має бути скорочення пенсійних та соціальних виплат. Тобто, незважаючи на формальний рівень достатності ЗВР, наприклад, що не дозволяє оголосити дефолт в Україні, у нас фактично є втрачені території країни, падають доходи населення та скорочується кількість робочих місць. Це не може позначитися позитивно на банківському секторі України, а отже, доведеться друкувати гроші та підтримувати формальні показники в нормі», — прокоментував фахівець.

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На думку експерта, найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти рівня 37-38 за долар США.
Ситуацію, яка останніми днями спостерігається на чорному ринку, прогнози українських аналітиків тільки підтверджують.
Так, згідно з даними фінансового порталу «Мінфін», американська валюта у суботу, 9 липня, знову подорожчала. «Чорний» долар порівняно з цінами попереднього банківського дня став дорожчим ще на 30 копійок, тож сьогодні при купівлі його ціна становитиме 36,10 гривень. Що ж до ціни на продаж, то вона також підскочила на 23 копійки. У суботу долар США продаватимуть по 36,30 гривень.
Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
Європейська валюта на чорному ринку при купівлі коштуватиме сьогодні 36,65 гривень, продаж — по 36,98 гривень. Що теж трохи дорожче, ніж попереднього банківського дня.
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