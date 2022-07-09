У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара — Finance.ua

У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара Вчора 15:13 — Валюта

У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара

В Україні вже з’явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара, тому тримати два курси валют більше недоцільно.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в інтерв’ю РБК-Україна

«Мені здається, що настав вже час для скасування фіксованого курсу — треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу?» — сказав Устенко.

Він зазначив, що зараз країна знаходиться в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на позначці 29,25, але паралельно є курс на реальному ринку, який коливається в районі 33-36 гривень за долар.

Устенко вважає, що відмова від фіксованої частини цього курсу може скорегувати ринковий курс у бік невеликого зниження, що також зменшити спред, який зараз є.

«Вже пора переходити до нормального ринкового курсу. Тим більше, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі і від імпорту. Національний банк вже зробив можливе і неможливе — фінансова система вистояла в перші дні, тижні і місяці війни. Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення», — додав він.

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