У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара — Finance.ua
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У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара

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У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
В Україні вже з’явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара, тому тримати два курси валют більше недоцільно.
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в інтерв’ю РБК-Україна.
«Мені здається, що настав вже час для скасування фіксованого курсу — треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу?» — сказав Устенко.
Він зазначив, що зараз країна знаходиться в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на позначці 29,25, але паралельно є курс на реальному ринку, який коливається в районі 33-36 гривень за долар.

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Устенко вважає, що відмова від фіксованої частини цього курсу може скорегувати ринковий курс у бік невеликого зниження, що також зменшити спред, який зараз є.
«Вже пора переходити до нормального ринкового курсу. Тим більше, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі і від імпорту. Національний банк вже зробив можливе і неможливе — фінансова система вистояла в перші дні, тижні і місяці війни. Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення», — додав він.

Актуальна інформація про курси валют на Finance.ua

За матеріалами:
РБК-Україна
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