Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню — Finance.ua

Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню Вчора 09:00 — Валюта

Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню

Обмінний курс долара продовжує зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обрушити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.

уникнути її в умовах війни майже неможливо. Як повідомив на своїй сторінці директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, хоча все свідчить проти девальвації гривні, і вона нікому не потрібна,

Відбувається це через те, що «виснажуються» держбюджет-2022 і золотовалютні резерви, продовжують падати доходи населення на тлі інфляції, що зростає, і проблем із вартістю продовольства та комунальних послуг.

Щоб уникнути цього, експерт пропонує два шляхи для вирішення цієї проблеми:

відновлення споживання, тобто український бізнес та громадяни повинні мати можливість запозичувати, також не можна перевантажувати підприємства та ФОП податками, а навпаки, запровадити для «точок» зростання в реальному секторі економіки та для самозайнятих на певний час якийсь мораторій, і вже точно на гострий період російського збройного вторгнення різко знизити податкові ставки;

просувати наш середній та малий бізнес на ринки країн Євросоюзу, використовуючи можливості «Української корпорації розвитку», яку ще потрібно створити на засадах державно-приватного партнерства.

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«До чого це має призвести? Насамперед до пожвавлення української економіки, що зрештою призведе до більшого обсягу податкових надходжень до держбюджету-2022, збереження робочих місць та підвищення споживчого попиту, нарешті, це надзвичайно важливо для стабілізації гривні», — каже Олександр Гончаров.

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