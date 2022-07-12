Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню — Finance.ua
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Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню

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Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню
Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню
Обмінний курс долара продовжує зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обрушити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.
Як повідомив на своїй сторінці директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, хоча все свідчить проти девальвації гривні, і вона нікому не потрібна, уникнути її в умовах війни майже неможливо.
Відбувається це через те, що «виснажуються» держбюджет-2022 і золотовалютні резерви, продовжують падати доходи населення на тлі інфляції, що зростає, і проблем із вартістю продовольства та комунальних послуг.
Щоб уникнути цього, експерт пропонує два шляхи для вирішення цієї проблеми:
  • відновлення споживання, тобто український бізнес та громадяни повинні мати можливість запозичувати, також не можна перевантажувати підприємства та ФОП податками, а навпаки, запровадити для «точок» зростання в реальному секторі економіки та для самозайнятих на певний час якийсь мораторій, і вже точно на гострий період російського збройного вторгнення різко знизити податкові ставки;
  • просувати наш середній та малий бізнес на ринки країн Євросоюзу, використовуючи можливості «Української корпорації розвитку», яку ще потрібно створити на засадах державно-приватного партнерства.
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«До чого це має призвести? Насамперед до пожвавлення української економіки, що зрештою призведе до більшого обсягу податкових надходжень до держбюджету-2022, збереження робочих місць та підвищення споживчого попиту, нарешті, це надзвичайно важливо для стабілізації гривні», — каже Олександр Гончаров.

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