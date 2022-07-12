В Україні планують створити Національний банк розвитку: як він функціонуватиме — Finance.ua

В Україні планують створити Національний банк розвитку: як він функціонуватиме Вчора 14:00

Бюджет України, zn.ua

В рамках Плану відновлення України планується створення Національного банку розвитку. Створити його мають намір на базі одного з існуючих банків.

Про це повідомив секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, нардеп Данило Гетманцев.

План передбачає створення Національного фонду структурної трансформації економіки (Національного банку розвитку) для фінансово-кредитної підтримки створення нових високопродуктивних виробництв / модернізації існуючих виробництв в обробному секторі промисловості.

Для цього банку планується зменшити нормативи давши йому можливість видавати ризикові кредити, щоб він не повинен був резервувати великі кошти під ризоковані кредити і зміг ними розпоряджатися вільніше. Цей банк розглядається, як один з елементів усієї поствоєнної України, — секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, нардеп Данило Гетманцев.

Запуск банку планується на другому етапів реалізації Плану, тобто після 2025 року.

4–5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.

Довідка Finance.ua:

Євро і долар зрівнялися. Вчора о 22-й годині сталася свого роду історична подія: євро і долар США зрівнялися і пара EURUSD торгувалась на рівні 1,0000. Нагадаємо, мінімальний курс євро до долара було зафіксовано 26 жовтня 2000 року — 0,8252 дол., а максимальний — 15 липня 2008 року — 1,6037 дол. Ціна, яку ми зараз спостерігаємо, востаннє була 20 років тому.

ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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