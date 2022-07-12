Уряд Литви схвалив пакет допомоги в 10 млн євро для відновлення України — Finance.ua
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Уряд Литви схвалив пакет допомоги в 10 млн євро для відновлення України

Казна та Політика
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Уряд Литви схвалив пакет допомоги в 10 млн євро для відновлення України
Уряд Литви схвалив пакет допомоги в 10 млн євро для відновлення України
Уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на суму 10 мільйонів євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.
Про це пише Euractiv.
«Ця державна допомога — це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора», — заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.
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«Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни», — додала вона.
Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.
Нагадаємо, 8 липня безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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