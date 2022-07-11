Іноземні кошти покрили лише половину потреб бюджету України — Finance.ua

Іноземні кошти покрили лише половину потреб бюджету України Вчора 19:00 — Казна та Політика

Іноземні кошти покрили лише половину потреб бюджету України

З 22 млрд дол., необхідних на покриття бюджетного дефіциту та погашення боргів у березні-червні, Україна отримала лише 10,2 млрд дол. іноземних кредитів та грантів.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії спираючись на дані Міністерства фінансів.

Інфографіка: Центр економічної стратегії

Динаміка надходжень дозволяє і надалі розраховувати на принаймні часткове перекриття дефіциту за рахунок міжнародної допомоги протягом другої половини 2022 року.

Наприклад, з урахуванням коштів, що надійшли на початку липня, надходження до бюджету з 24 лютого до 5 липня перевищують 11 млрд доларів.

Загалом, від початку повномасштабної війни, партнери зобов’язалися надати Україні кредити та гранти на 32 млрд доларів.

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Мова йде лише про гроші, що будуть направлені до бюджету України — тобто без урахування коштів на гуманітарну допомогу та військові потреби.

Серед іноземних донорів найбільшими є Європейський Союз та Сполучені Штати. Вони пообіцяли надати Україні більше 10 млрд доларів фінансування кожен.

Ці кошти надходитимуть не одномоментно, а траншами протягом декількох місяців, покриваючи частину потреб країни.

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Нагадаємо, що у перші місяці повномасштабної війни іноземні кошти надходили із затримкою. Тоді уряд був вимушений залучати кошти через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Найбільшим покупцем облігацій став Національний банк (7,6 млрд доларів починаючи з 24 лютого), який фактично фінансував дефіцит за рахунок друку гривні.

«Таке фінансування бюджету є виправданим, зважаючи на те, що більша частина видатків йде на воєнні потреби. Однак із часом фінансування бюджету за рахунок емісії сильніше розганятиме девальвацію та інфляцію. Зростання обсягів обіцяної іноземної допомоги та, головне, регулярні надходження дозволять зменшити цей тягар», — коментує економіст ЦЕС Максим Самойлюк.

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