Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші — Finance.ua
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Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші

Казна та Політика
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Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші
Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші
Верховна Рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосували 244 депутати.
Про це йдеться на сайті парламенту.

Куди спрямують кошти

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, гроші хочуть спрямувати на:
  • соцдопомогу (+5,7 млрд грн)
  • субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
  • виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
  • пенсії (+32,3 млрд грн)
  • програму підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
  • фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
  • «Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)
  • субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд грн).
«Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії», — розповів нардеп.
Джерела покриття:
  • 4 млрд — внутрішні запозичення;
  • 75,43 млрд зовнішні запозичення;
  • ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г).
«Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу», — констатує Железняк.

Довідка Finance.ua:

  • з початку широкомасштабної війни з росією загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн;
  • за словами радника президента з економічних питань Олега Устенко, Україна повинна відстрочити всі виплати за зовнішнім держборгом. Ринок чекає оголошення з цього приводу, і це не означатиме дефолт;
  • у Міністерстві фінансів заявили, що війна коштує Україні 5 млрд доларів на місяць.
За матеріалами:
РБК-Україна
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