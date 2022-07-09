Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші — Finance.ua

Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші
Верховна Рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосували 244 депутати.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Куди спрямують кошти
Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, гроші хочуть спрямувати на:
- соцдопомогу (+5,7 млрд грн)
- субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
- виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
- пенсії (+32,3 млрд грн)
- програму підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
- фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
- «Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)
- субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд грн).
«Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії», — розповів нардеп.
Джерела покриття:
- 4 млрд — внутрішні запозичення;
- 75,43 млрд зовнішні запозичення;
- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г).
«Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу», — констатує Железняк.
Довідка Finance.ua:
- з початку широкомасштабної війни з росією загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн;
- за словами радника президента з економічних питань Олега Устенко, Україна повинна відстрочити всі виплати за зовнішнім держборгом. Ринок чекає оголошення з цього приводу, і це не означатиме дефолт;
- у Міністерстві фінансів заявили, що війна коштує Україні 5 млрд доларів на місяць.
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