Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші — Finance.ua

Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші Вчора 13:02 — Казна та Політика

Рада збільшила видатки держбюджету: куди спрямують гроші

Верховна Рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосували 244 депутати.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Куди спрямують кошти

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, гроші хочуть спрямувати на:

соцдопомогу (+5,7 млрд грн)

субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)

виплати ВПО (+32,3 млрд грн)

пенсії (+32,3 млрд грн)

програму підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)

фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)

«Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)

субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд грн).

«Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії», — розповів нардеп.

Джерела покриття:

4 млрд — внутрішні запозичення;

75,43 млрд зовнішні запозичення;



~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г).



«Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу», — констатує Железняк.

Довідка Finance.ua:

з початку широкомасштабної війни з росією загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн;

за словами радника президента з економічних питань Олега Устенко, Україна повинна відстрочити всі виплати за зовнішнім держборгом. Ринок чекає оголошення з цього приводу, і це не означатиме дефолт;

у Міністерстві фінансів заявили, що війна коштує Україні 5 млрд доларів на місяць.

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