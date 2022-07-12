ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро — Finance.ua

ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро Вчора 16:14 — Світ

ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє RTBF

«На даний момент ми заморозили — вихідні від олігархів та інших організацій — 13,8 млрд євро, так що це досить велика сума», — сказав він, додавши, що більша частина цієї суми — понад 12 млрд євро надійшли з п’яти країн-членів.

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Він відмовився назвати ці країни, але додав, що очікує, що інші країни блоку, що складається з 27 членів, незабаром активізують свої зусилля.

За даними міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, в середині червня вартість активів, заморожених тільки Німеччиною, становила 4,48 млрд євро.

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