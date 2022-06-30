США і країни ЄС заморозили активи російської еліти на 30 млрд доларів — Finance.ua
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США і країни ЄС заморозили активи російської еліти на 30 млрд доларів

Фондовий ринок
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США і країни ЄС заморозили активи російської еліти на 30 млрд доларів
США і країни ЄС заморозили активи російської еліти на 30 млрд доларів
Міжнародна група з санкцій REPO, створена США і країнами ЄС, заблокувала 30 млрд доларів активів російської еліти.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Група експертів змогла відшукати і заморозити активи громадян росії, які знаходяться під санкціями. В основному мова йде про активи на рахунках, а також елітну нерухомість.
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«Заблоковані або заморожені активи росіян, що знаходяться під санкціями, на фінансових рахунках і в економічних ресурсах на суму понад 30 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.
Група співпрацює з приватним сектором, щоб прискорити процес пошуку, конфіскації або арешту, встановити факти відмивання грошей, ухилення від санкцій і фінансування війни.
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Нагадаємо, що міжнародна група REPO була створена представниками США, Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії і Великобританії. Фахівці займаються пошуком активів російської еліти, довірених осіб і олігархів, щодо яких ввели санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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