Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф — Finance.ua

Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф Вчора 15:32 — Казна та Політика

Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф

Україна готує міжнародну угоду для конфіскації російських активів і запропонує створити з цією метою спеціальний фонд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він заявив, що сплата репарацій з боку росії виглядає малоймовірною, тому в України немає іншого виходу, крім як конфіскації активів та майна.

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«Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів. Ми також пропонуємо створити фонд, куди підуть близько $300 млрд російських коштів. З цього фонду виплачуватимуться компенсації та відбудовуватиметься наша держава після перемоги», — розказав Шмигаль.

Він запевнив, що Україна буде робити конфіскацію процедурно правильно, щоб потім не виникло питань у міжнародних арбітражах, і залучить до цієї роботи найкращих українських та світових юристів.

Нагадаємо, в Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну росії, та їхнє використання на підтримку України.

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