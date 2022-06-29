Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф

Казна та Політика
197
Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф
Україна запропонує міжнародним партнерам угоду для конфіскації активів рф
Україна готує міжнародну угоду для конфіскації російських активів і запропонує створити з цією метою спеціальний фонд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він заявив, що сплата репарацій з боку росії виглядає малоймовірною, тому в України немає іншого виходу, крім як конфіскації активів та майна.
Читайте також
«Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів. Ми також пропонуємо створити фонд, куди підуть близько $300 млрд російських коштів. З цього фонду виплачуватимуться компенсації та відбудовуватиметься наша держава після перемоги», — розказав Шмигаль.
Місце для вашої реклами
Він запевнив, що Україна буде робити конфіскацію процедурно правильно, щоб потім не виникло питань у міжнародних арбітражах, і залучить до цієї роботи найкращих українських та світових юристів.
Нагадаємо, в Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну росії, та їхнє використання на підтримку України.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.