В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись завдані росією збитки — Finance.ua

В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись завдані росією збитки

В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись завдані росією збитки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено проект механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.

Про це він заявив під час виступу в аналітичному центрі Chatham House, повідомила прес-служба ОП.

Зокрема, він наголосив на необхідності створення ефективного механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.

«Маємо якнайшвидше розв’язати кілька проблем. Національні суди та міжнародні арбітражі не мають відповідної юрисдикції, Європейський суд з прав людини не може забезпечити примусового виконання своїх рішень, ООН майже паралізована перебуванням росії в Радбезі», — сказав Єрмак.

За його словами, джерелами компенсацій можуть бути як уже згадані спеціальні податки та мита на російські енергоносії та транзакції, так і державне та приватне майно.

Однак, як підкреслив Єрмак, закордонні активи росії захищені суверенним імунітетом, а права олігархів — недоторканністю приватної власності.

«І це при тому, що сама росія нехтує міжнародним правом, а капітали так званих гаманців Путіна мають здебільшого кримінальне походження. Отже, нам потрібен легітимний міжнародний механізм, який забезпечить компенсацію завданих Росією збитків і буде діяти попри її категоричну відмову співпрацювати. Указом президента вже створено профільну робочу групу, яку я маю честь очолювати. Наші та міжнародні експерти, зокрема, Маркіян Ключковський, Джеремі Шарп, Амаль Клуні та багато інших працюють над проектом такого механізму, і невдовзі його буде представлено. Ми розглядаємо угоди про репарації як елемент повоєнного відновлення України. Серед таких заходів ми очікуємо також на режим максимального допуску українських товарів на ринки наших союзників та партнерів, запуск так званого плану Маршалла для України», — пояснив очільник ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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