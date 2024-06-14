День финансов: курс доллара на год, бизнес с иностранным капиталом, цена на аренду квартир — Finance.ua

День финансов: курс доллара на год, бизнес с иностранным капиталом, цена на аренду квартир
В пятницу, 14 июня, финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год, а в НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время.
Украина выдвинула условия G7. У Украины были собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов. Средства откроют для страны 2025 год. По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.
Германия выделила новый пакет помощи Украине. Правительство Германии раскрыло передачу нового пакета военной помощи Украине. Об этом свидетельствует обновленный список с помощью на сайте немецкого правительства.
Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции. IFC группы Всемирного банка и концерн «Галнефтегаз» (сеть АЗК OKKO) на URC-24 подписали мандат по финансированию строительства ВЭС на 150 МВт.
- А Киев купит 15 мини-ТЭЦ мощностью 60 МВт за 1,1 млрд гривен.
Бронирование работников. Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.
- При этом бронирование от мобилизации в «Дія» планируют запустить в течение месяца.
Трудоспособное население Украины сократилось на 40%. Численность трудоспособного населения в Украине на 2024 год, по сравнению с 2021 годом, снизилась на 40% в результате демографических процессов. Информация с кадровых платформ показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня.
- На стройках в Украине дефицит работников достиг 40%, компании привлекают мигрантов.
Где и в каких отраслях работает бизнес с иностранным капиталом. Как свидетельствует аналитика R&D центра YouControl, общая выручка компаний с иностранными инвестициями, предоставивших финансовую отчетность за 2023 год, составляет 189 млрд грн.
Цена аренды квартир в Украине. Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 составила 6 942 гривны, с начала года цена выросла на 5,1%. Как сообщает Госстат, лидером по стоимости аренды является Львовская область — 12 057 гривен. Детальнее — в инфографике.
«Новая почта» запустила новую услугу. Логистическая компания «Новая почта» запустила новую услугу — упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса. Об этом сообщает пресс-служба. Отмечается, что заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.
Какие авто из Китая выбирали украинцы в мае. За прошедший месяц украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Как сообщает Укравтопром, это на 8% больше по сравнению с маем 2023 года.
🚙 Кстати, украинские водители всегда ищут способы снизить расходы на топливо, особенно в условиях постоянного роста цен на него. Хотя это может показаться сложной задачей, существует немало вариантов, как сэкономить на таких расходах.
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