День финансов: курс доллара на год, бизнес с иностранным капиталом, цена на аренду квартир — Finance.ua

День финансов: курс доллара на год, бизнес с иностранным капиталом, цена на аренду квартир Сегодня 17:31

В пятницу, 14 июня, финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год, а в НБУ назвали доллара в последнее время. причины роста курса

Украина выдвинула условия G7. У Украины были собственные ключевые У Украины были собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов. Средства откроют для страны 2025 год. По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.

Германия выделила новый пакет помощи Украине. Правительство Германии раскрыло передачу нового пакета военной помощи Украине. Об этом Правительство Германии раскрыло передачу нового пакета военной помощи Украине. Об этом свидетельствует обновленный список с помощью на сайте немецкого правительства.

Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции. IFC группы Всемирного банка и концерн «Галнефтегаз» (сеть АЗК OKKO) на URC-24 IFC группы Всемирного банка и концерн «Галнефтегаз» (сеть АЗК OKKO) на URC-24 подписали мандат по финансированию строительства ВЭС на 150 МВт.

А Киев купит 15 мини-ТЭЦ мощностью 60 МВт за 1,1 млрд гривен.

Бронирование работников. Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

При этом бронирование от мобилизации в «Дія» планируют запустить в течение месяца.

Трудоспособное население Украины сократилось на 40%. Численность трудоспособного населения в Украине на 2024 год, по сравнению с 2021 годом, Численность трудоспособного населения в Украине на 2024 год, по сравнению с 2021 годом, снизилась на 40% в результате демографических процессов. Информация с кадровых платформ показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня.

На стройках в Украине дефицит работников достиг 40%, компании привлекают мигрантов.

Где и в каких отраслях работает бизнес с иностранным капиталом. Как свидетельствует аналитика R&D центра YouControl, общая выручка компаний с иностранными инвестициями, предоставивших финансовую отчетность за 2023 год, Как свидетельствует аналитика R&D центра YouControl, общая выручка компаний с иностранными инвестициями, предоставивших финансовую отчетность за 2023 год, составляет 189 млрд грн.

Цена аренды квартир в Украине. Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 составила 6 942 гривны, с начала года цена выросла на 5,1%. Как сообщает Госстат, лидером по стоимости аренды является Львовская область — 12 057 гривен. Детальнее — Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 составила 6 942 гривны, с начала года цена выросла на 5,1%. Как сообщает Госстат, лидером по стоимости аренды является Львовская область — 12 057 гривен. Детальнее — в инфографике.

«Новая почта» запустила новую услугу. Логистическая компания «Новая почта» Логистическая компания «Новая почта» запустила новую услугу — упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса. Об этом сообщает пресс-служба. Отмечается, что заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.

Какие авто из Китая выбирали украинцы в мае. За прошедший месяц украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, За прошедший месяц украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Как сообщает Укравтопром, это на 8% больше по сравнению с маем 2023 года.

🚙 Кстати, украинские водители всегда ищут способы снизить расходы на топливо, особенно в условиях постоянного роста цен на него. Хотя это может показаться сложной задачей, существует немало вариантов, как сэкономить на таких расходах.

В новой статье Finance.ua рассказывает, как эффективно экономить на каждом литре бензина и дизеля, и что на это может влиять.

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