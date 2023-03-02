День финансов: конвертационные депозиты, валютные ограничения для волонтеров, гранты для релоцированных бизнесов — Finance.ua
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День финансов: конвертационные депозиты, валютные ограничения для волонтеров, гранты для релоцированных бизнесов

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В четверг, 2 марта, стало известно, что Украина вошла в топ-20 самых влиятельных стран мира по рейтингу «мягкой силы». Благодаря успешному применению дипломатических инструментов, Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира, а по показателю узнаваемости поднялась с 47 на 14 место.
Послевоенное восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины обойдется в сумму до триллиона долларов. Больше всего от российской агрессии пострадали Донецкая и Луганская области.
  • За два месяца 2023 года Украина получила от доноров более 6 млрд долларов.
  • В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году.
  • Банковая назвала известные европейские компании, на которые нужно наложить санкции из-за работы в рф.
Почему ВПЛ выбирают Киев для проживания. Две трети внутренних переселенцев в Киеве арендуют квартиру, еще четверть живут в доме родственников, друзей, знакомых. Основная причина выбора Киева как города проживания среди переселенцев — наличие родственников и близких друзей (45%).
Гранты до 20 тыс. евро от ООН. Пострадавшие от войны украинские предприниматели могут получить грант на возобновление и развитие своего дела. Соответствующий проект уже реализует в Украине Международная организация по миграции ООН (МОМ).
Сколько бизнесов отказались от налоговой льготы. В 2022 году льготой воспользовалось более 150 тысяч бизнесов. Большинство же компаний осталось на общей системе по НДС, при этом платя больше налогов и держа экономический фронт.
Валютные ограничения для волонтеров. Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений с целью, в частности, обеспечения бесперебойной деятельности волонтерского движения Украины и предоставления возможности гражданам поддержать пострадавших от землетрясений в Турции.
Начало весны: что будет с курсом. В новом известно наш эксперт Алексей Козырев расскажет, что ждет украинцев весной: курсы валют, недвижимость и прочее.
«Конвертационные депозиты». Увлечение украинцев «конвертационными депозитами» (когда в банк заносишь гривну, а тебе открывают депозит в валюте — долларах или евро, по курсу намного ниже рыночного) помогло банкам справиться с оттоком валютных средств. Finance.ua внимательно изучил, что пишут украинцы, после чего задал вопрос представителям украинских банков.

«Конвертационные депозиты». Как правильно снять валюту с банковского счета👛

Кстати, с 1 марта по 30 апреля 2023 г. клиенты АО «КБ Глобус» и АБ «Банк кредит Днепр» могут выиграть приз в размере до 15 тысяч гривен, обучение или билеты на конференцию за размещение депозита в гривне.

Открывайте депозит и выигрывайте призы🎁

День финансов: конвертационные депозиты, валютные ограничения для волонтеров, гранты для релоцированных бизнесов
По материалам:
Finance.ua
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