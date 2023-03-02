Україна ввійшла у топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили» — Finance.ua

Україна ввійшла у топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили» Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Україна ввійшла у топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»

Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу, а за показником впізнаваності піднялася з 47 на 14 місце.

Такі дані міжнародного дослідження сприйняття національних брендів «Global Soft Power Index» , яке проводить Brand Finance, повідомили в Українському інституті.

Як засвідчило дослідження, за минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили «Global Soft Power Index», посівши 37 місце зі 121. Для порівняння, у 2021 році Україна займала 61 позицію.

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«Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, впізнаваність та репутація країн. Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу. Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце», — йдеться у повідомленні.

В Українському інституті відзначили, що репутація України продемонструвала помірне покращення, зауваживши, що зростання показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилась.

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Відповідно до регіональних показників, найбільше зростання позитивного сприйняття м’якої сили України зафіксовано в Європі, у Близькому Сході та Північній Африці, Північній Америці та Океанії. Найвищі оцінки Україні дали переважно країни, які мають спільні історичні чи культурні зв’язки з Україною: Польща, Литва, Естонія та Латвія.

Коментуючи дослідження у виступі на Global Soft Power Summit 2023, який сьогодні проходить у Лондоні, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що «Україна більше не terra incognita».

«Підтвердженням цього є результати України в Global Soft Power Index 2023. Протягом останнього року Україна доклала великих зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку. Усі ці зусилля, докладені усіма: від Президента до активістів — принесли свої плоди», — сказав глава української дипломатії.

У звіті Brand Finance також констатується, що країни Південної Азії, Латинської Америки та Субсахарська Африка досить негативно оцінюють м’яку силу України. А в регіонах Близького Сходу та Азії сприйняття м’якої сили росії продовжує зростати у порівнянні до м’якої сили України.

Міжнародне дослідження «Global Soft Power Index», яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Український інститут втретє виступає партнером «Global Soft Power Index» в Україні.

Загальний індекс м’якої сили базується також на таких показниках як: бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди і цінності, міжнародні відносини та урядування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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