Як змінилися позиції України у міжнародних рейтингах у 2022 році — Finance.ua

Як змінилися позиції України у міжнародних рейтингах у 2022 році Сьогодні 21:01

Протягом останніх кількох років Україна демонструвала стабільне зростання у міжнародних рейтингах, наприклад, тих, які відображають рівень корупції, економічної свободи, легкості ведення бізнесу, рівень демократії. Однак повномасштабна війна суттєво загальмувала прогрес України у розвитку, що позначиться і на її позиції у світі. «Слово і діло» порівняло, як у 2022 році змінилося місце нашої країни у деяких рейтингах.

Найімовірніше, найцікавіше було дізнатися, як змінилося місце України в рейтингу найсильніших армій світу, який складає міжнародна організація Global Firepower.

До повномасштабної війни Україні відвели у рейтингу 22 місце, а тепер вона піднялася на 15. Укладачі рейтингу зазначили, що покращення позиції відбулося внаслідок реакції України на вторгнення, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу.

Україна піднялася з шостого на друге місце (серед 35 країн Європи) у рейтингу відкритих даних Open Data Maturity. 2022 року рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, тоді як середній показник у Європі — 82%. Перше місце посіла Франція.

Україна увійшла до десятки країн світового індексу благодійності, складеного британською благодійною організацією Charities Aid Foundation. У рейтингу 119 країн при ранжируванні враховуються три критерії: допомога незнайомцям, жертвування грошей на благодійність та волонтерство. Перше місце у рейтингу найщедріших країн посіла Індонезія.

Україна також покращила свою позицію у рейтингу володіння англійською мовою (35 місце замість 40-го).

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У світовому індексі свободи преси, складеному «Репортерами без кордонів», Україна втратила одразу дев’ять позицій, опустившись із 97 на 106 місце. Організація зазначила, що інформаційна війна з росією ще до повномасштабного вторгнення завдавала шкоди медіасередовищу України, а після 24 лютого ситуація ще більше погіршилася.

Крім того, через повномасштабну війну Україна опустилася зі 142 на 153 місце у рейтингу миролюбних країн Global Peace Index. При складанні рейтингу враховуються такі фактори як наявність конфлікту чи воєн у державі, участь у конфліктах інших країн, кількість смертей через конфлікти, відносини з сусідами, рівень злочинності, кількість біженців, рівень тероризму, рівень диктатури, кількість ув’язнених, рівень мілітаризації, наявність ядерної зброї; участь у миротворчих місіях.

Також через війну Україна втратила позиції у рейтингу продовольчої безпеки, посівши 71 місце серед 113 країн. За рівнем доступності продуктів Україна посіла останнє місце у Європі.

Цікаво також, як повномасштабна війна вплине на позицію України у рейтингу щастя. У рейтингу ООН, оприлюдненому у березні, Україна посіла 98 місце (роком раніше було 110). Однак ці висновки зроблено на основі даних за 2021 рік.

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