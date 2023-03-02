Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН — Finance.ua

Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН

Постраждалі від війни українські підприємці можуть отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт вже реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ).

Як бізнесу отримати кошти та які критерії існують для підприємців, які хочуть брати участь у програмі — розповіли в Мінреінтеграції.

Хто може взяти учать у програмі

Проєкт спрямований на підтримку внутрішніх переселенців.

Подати заявку можуть малі бізнеси та мікропідприємства (до 10 співробітників).

Також обов’язковою умовою є те, аби ці підприємства були релокованими або здійснювали діяльність у Києві, а також у Київській, Львівській, Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській або Харківській областях.

Крім того, підприємства мають бути зареєстровані на громадян України не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки.

Читайте також Скільки бізнесів відмовились від податкової пільги та повернулись до сплати ПДВ - Опендатабот

Де подати заявку? Заявки на участь у грантовій програмі приймають до кінця жовтня 2023 року. Заповнити форму можна Заявки на участь у грантовій програмі приймають до кінця жовтня 2023 року. Заповнити форму можна за посиланням.

Максимальна сума гранту для мікропідприємств становить 4500 євро в гривневому еквіваленті за курсом ООН.

в гривневому еквіваленті за курсом ООН. Для малих бізнесів — 20 тис. євро.

Загалом МОМ планує надати гранти 100 малим та 270 мікропідприємствам. Програма триватиме до тих пір, поки не закінчаться кошти.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.