Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН

Особисті фінанси
112
Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН
Релоковані українські бізнеси можуть отримати гранти до 20 тис. євро від ООН
Постраждалі від війни українські підприємці можуть отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт вже реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ).
Як бізнесу отримати кошти та які критерії існують для підприємців, які хочуть брати участь у програмі — розповіли в Мінреінтеграції.

Хто може взяти учать у програмі

Проєкт спрямований на підтримку внутрішніх переселенців.
  • Подати заявку можуть малі бізнеси та мікропідприємства (до 10 співробітників).
  • Також обов’язковою умовою є те, аби ці підприємства були релокованими або здійснювали діяльність у Києві, а також у Київській, Львівській, Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській або Харківській областях.
  • Крім того, підприємства мають бути зареєстровані на громадян України не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки.
Читайте також
Де подати заявку? Заявки на участь у грантовій програмі приймають до кінця жовтня 2023 року. Заповнити форму можна за посиланням.
  • Максимальна сума гранту для мікропідприємств становить 4500 євро в гривневому еквіваленті за курсом ООН.
  • Для малих бізнесів — 20 тис. євро.
Загалом МОМ планує надати гранти 100 малим та 270 мікропідприємствам. Програма триватиме до тих пір, поки не закінчаться кошти.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.