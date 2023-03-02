Скільки бізнесів відмовились від податкової пільги та повернулись до сплати ПДВ - Опендатабот — Finance.ua

Скільки бізнесів відмовились від податкової пільги та повернулись до сплати ПДВ - Опендатабот Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Рік тому, аби підтримати бізнес на початку повномасштабного вторгнення, держава створила податкову пільгу та запропонувала замість сплати ПДВ перейти на «спрощенку»: 3 групу фоп та 2% податків від виторгу. На той час це було, фактично, невідкладною швидкою допомогою для компаній, яким потрібно було виживати у реаліях великої війни.

Про це пише Опендатабот.

У 2022 році пільгою скористалося понад 150 тисяч бізнесів . Натомість більшість компаній залишилась на загальній системі з ПДВ, при цьому сплачуючи більше податків та тримаючи економічний фронт.

У червні 2022 року, за даними ДПС, в Україні було понад 250 тисяч платників ПДВ: 21,3 тисячі фопів та 229,5 тисяч компаній. Відтоді відкритої інформації не було, адже доступ до реєстру було закрито.

За рік від початку повномасштабної війни все більше компаній оговтуються від кризи та самостійно повертаються до сплати податків — навіть попри те, що держава наразі не скасувала «спрощенку». Так, станом на початок березня цьогоріч вже 3 359 бізнесів повернулась на загальну систему оподаткування та сплачують ПДВ. Йдеться про 2 952 компаній та 407 фопів. Серед них такі бізнеси, як Ростдорстрой, Метінвест та Галнафтохім. Загалом в Україні наразі 248 тисяч платників ПДВ.

Наразі офіційно реєстр платників ПДВ Державної податкової служби є закритим — навіть попри рекомендації Комітету Верховної Ради, Кабміну та Мінцифри. Натомість податкова досі відмовляється відкривати дані. Наприкінці лютого 2023 ДПС лише відкрила можливість перевіряти статус платника в кабінеті платника податків.

"Закритість даних створює численний простір для маніпуляцій, шахрайств та ускладнює життя платникам ПДВ, які не можуть перевірити статус своїх контрагентів. Якщо постачальник втратив статус або збрехав про нього — поставка буде на 20% дорожче для покупця, адже податковий кредит не буде закладено у вартість поставки.

На жаль, ситуації, коли бізнес втрачає статус платника ПДВ, непоодинокі. З 2019 року Опендатабот фіксував ріст анулювання свідоцтв платників ПДВ", — коментує Олексій Іванкін, СЕО Опендатаботу.

Загалом на початок 2022 року було 259 тисяч платників ПДВ, на 2021 — 267 тисяч, а у 2020 — 278 тисяч.

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