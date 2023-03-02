В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

Казна та Політика
18
В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році
В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році
Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році.
Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».
«Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії», — сказав Кубілюс.
Читайте також
Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту вказано, що переговори з Україною щодо її вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року.
«І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки — це країна велика, співмірна з Україною», — сказав євродепутат.
Читайте також
З огляду на цей досвід, за його словами, в Європарламенті оцінюють, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС.
«Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС», — додав Кубілюс.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.