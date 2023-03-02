В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році — Finance.ua

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році.

«Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії», — сказав Кубілюс.

Читайте також Зеленський висловився про початок переговорів щодо вступу до ЄС цього року

Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту вказано, що переговори з Україною щодо її вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року.

«І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки — це країна велика, співмірна з Україною», — сказав євродепутат.

З огляду на цей досвід, за його словами, в Європарламенті оцінюють, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС.

«Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС», — додав Кубілюс.

Нагадаємо, Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.