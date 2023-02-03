Голова Євроради Мішель перелічив "фундаментальні умови" для вступу України до ЄС — Finance.ua

Голова Євроради Мішель перелічив "фундаментальні умови" для вступу України до ЄС Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Голова Євроради Мішель перелічив "фундаментальні умови" для вступу України до ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що серед «фундаментальних умов» для вступу України до ЄС є реформування судів і боротьба з корупцією.

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному

«Реформи, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи — це фундаментальні умови для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Але я впевнений, українська влада розуміє, що це є пріоритетом. Я відчув, що лише за кілька місяців ви досягли значного прогресу і зробили кроки у правильному напрямку», — заявив голова Євроради.

Мішель зазначив, що протягом наступних місяців Єврокомісія представить звіти, які вкажуть Україні, які додаткові кроки на шляху до ЄС вона мусить зробити.

Також він прокоментував, чи реально Україні стати членом ЄС за два роки.

«Я не кажу, що це нереально. Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, яку я відчуваю, для того, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити. Коли ми вирішили надати Україні кандидатство в ЄС, я пам’ятаю, що за кілька тижнів до того, як ми прийняли це рішення, хтось вагався, хтось ставився песимістично. Та нам це вдалося, ви змогли нарешті швидко отримати статус кандидата, порівняно з тим, як це робиться, зазвичай, з боку ЄС», — заявив Мішель.

Довідка Finance.ua:

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років;

Польща хоче, щоб Україна стала членом Європейського Союзу через кілька років, але для цього потрібна перемога у війні.



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