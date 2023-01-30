Україна хоче вступити до ЄС протягом двох років – Шмигаль — Finance.ua

Україна хоче вступити до ЄС протягом двох років – Шмигаль Сьогодні 10:15

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років.

Про це, як пише «Європейська правда», він сказав в інтерв’ю Politico.

«У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів», — сказав Шмигаль.

Як зазначається, це кидає виклик істеблішменту Євросоюзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив минулого року, що до вступу України можуть пройти «десятиліття». Навіть лідери ЄС, які підтримали надання Україні статусу кандидата на саміті в червні минулого року, в приватному порядку визнають, що перспектива фактичного вступу країни до ЄС є досить віддаленою.

П’ятничний саміт у Києві буде присвячено досягненню правильного балансу між очікуваннями України і того, що може запропонувати Брюссель.

Хоча національні лідери ЄС не будуть присутні на саміті, чиновники Європейської Ради були зайняті зв’язком з країнами-членами ЄС щодо підсумкового комюніке.

Деякі країни наполягають на тому, що заява не повинна далеко відходити від формулювань, використаних на червневому засіданні Європейської Ради, підкреслюючи, що хоча майбутнє України пов’язане з Європейським Союзом, країни-аспіранти повинні відповідати певним критеріям. «Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які висунула Єврокомісія. Це процес, заснований на заслугах», — сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

Шмигаль сказав Politico, що він сподівається, що Україна зможе досягти «істотного стрибка вперед» у п’ятницю, особливо в конкретних сферах — угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення митних зборів на український експорт ще на один рік; і «активний прогрес» у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдиний платіжний простір євро) і включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

«Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод», — сказав він.

Гарячою темою — і одним з центральних знаків питання щодо вступу України до ЄС — буде боротьба України з корупцією.

«Нам потрібна реформована Україна. Ми не можемо мати таку ж Україну, як до війни», — сказав один високопосадовець ЄС, який брав активну участь у підготовці до саміту.

Економічна Правда За матеріалами:

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