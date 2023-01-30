Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова — Finance.ua
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Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова

Казна та Політика
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Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова
Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова
Польща хоче, щоб Україна стала членом Європейського Союзу через кілька років, але для цього потрібна перемога у війні.
Про це в неділю в ефірі TVP Info розповів заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.
Яблонського запитали, яким сигналом має стати саміт Україна-ЄС у Києві 3 лютого. У відповідь дипломат підкреслив, що це надзвичайно важлива подія, адже «корінь російської агресії — бажання заблокувати інтеграцію України з Європою».
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«Саміт Україна-ЄС показує, що цей відкритий шлях до членства, досягнутий також завдяки польській ініціативі, є чимось реальним. Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу. Це реально, якщо тільки ми дозволимо Україні виграти цю війну», — наголосив він.
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Заступник глави МЗС Польщі підкреслив, що українська нація чітко показує, як вона хоче розвиватися.
«Вона каже: ми хочемо бути ближчими до Європи, ми хочемо належати до Європейського Союзу, ми хочемо належати до НАТО», — наголосив він.

Довідка Finance.ua:

  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років;
  • раніше Єврокомісар виключив прискорену процедуру вступу України до ЄС;
  • народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе також заявляла, що у 2024 році Україна все ще не буде готова стати країною-членом Європейського Союзу. У більшості держав період між кандидатством та членством у блоці складав у середньому 7 років, тож Україні теж слід розраховувати на такий проміжок часу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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