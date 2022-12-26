Вступ до Євросоюзу: як Україна виконує рекомендації — Finance.ua

Вступ до Євросоюзу: як Україна виконує рекомендації Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Вступ до Євросоюзу: як Україна виконує рекомендації

Європейська комісія обіцяла навесні попередньо оцінити, як Україна виконує сім вимог для членства. При цьому вже зараз Євросоюз наголосив на суттєвому прогресі в процесі реформ. Президент Володимир Зеленський попросив ЄС прискорити свою оцінку, щоб можна було якнайшвидше перейти до початку переговорів про вступ до блоку.

Про це пише «Слово і діло».

Два тижні тому спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати виконали свою частину роботи та ухвалили всі євроінтеграційні законопроєкти в рамках семи вимог.

Для реформи Конституційного суду Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі».

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Для гармонізації аудіовізуального законодавства з європейським ухвалено закон про медіа. Для вдосконалення законодавства про нацменшини також ухвалено закон «Про національні меншини (спільноти)».

У частині боротьби з відмиванням коштів Рада ухвалила відразу кілька законопроєктів: закон про проведення фінансового моніторингу, закон про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, закон про внесення змін до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом , фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.

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Крім того, Рада обрала за своєю квотою членами Вищої ради правосуддя двох кандидатів.

Попри це повністю виконаними вважати вимоги ЄС не можна. Наприклад, закон про Конституційний суд не повністю врахував рекомендації Венеціанської комісії: тепер орган ЄС чекає на внесення змін, зокрема, збільшення кількості членів Консультативної групи експертів.

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У частині судової реформи ще необхідно завершити відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На даний момент є 64 кандидати, які пройшли до наступного етапу відбору — співбесіди, які орієнтовно заплановані на січень-березень.

У сфері боротьби з корупцією Україні не вистачає призначення нового директора Національного антикорупційного бюро. Прийом документів на посаду закінчено, до конкурсу допустили 74 кандидати.

У розділі боротьба з відмиванням грошей все ще не виконано пункт про ухвалення стратегічного плану реформування правоохоронного сектора як частини середовища безпеки України — поки що існує робоча група для підготовки проєкту плану.

Цілком не імплементований антиолігархічний закон — продовжуються консультації з Венеціанською комісією. Також потрібно провести консультації з комісією щодо закону про нацменшини.

Рада ухвалила закон про медіа, але необхідно ще ухвалити законопроєкт про рекламу, який імплементує відповідну Директиву ЄС.

Інфографіка: «Слово і діло»

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