У ЄС описали механізм для вступу України — Finance.ua

У ЄС описали механізм для вступу України Вчора 16:32 — Казна та Політика

У ЄС описали механізм для вступу України

Переговори щодо вступу у Євросоюз — це процес адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен етап потребує згоди всіх країн ЄС.

Про майбутній механізм вступу України в інтерв’ю Європейській правді розповіла заступник гендиректора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.

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«Їх називають переговорами, але це насправді не переговори. Це — процес впровадження в Україні європейських норм, правил, директив і регуляцій, їхнє перенесення до системи українського законодавства... Кожен подальший крок у цьому процесі, у процесі розширення ЄС, вимагає одностайної згоди всіх держав-членів. І таких кроків у цьому процесі багато. Тому це, на превеликий жаль, не є спринтом. Це марафон з великою кількістю блокпостів на цій дорозі. І буде багато перешкод на шляху, які вам доведеться розчищати», — пояснила Матернова.

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Вона зазначила, що виконання рекомендацій, наданих Україні разом із статусом кандидата, не означає автоматичного початку переговорів. За її словами, Києву потрібно буде попрацювати над побудовою консенсусу всередині ЄС для запуску переговорів.

Матернова також наголосила на перших кроках України щодо виконання семи рекомендацій ЄС.

«Наприклад, призначили голову антикорупційної прокуратури, призначили членів етичної ради для суддів, є також кроки для втілення антиолігархічного закону, а також у сфері національних меншин. Процес відбору нового директора НАБУ, як я розумію, розпочнеться у вересні. Словом, є дуже добрий прогрес», — наголосила представник ЄК.

Нагадаємо, на початку вересня Україна та ЄС підписали п’ять угод, що наближають країну до вступу в ЄС.

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