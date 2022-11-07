Єврокомісар виключив прискорену процедуру вступу України до ЄС — Finance.ua

Єврокомісар виключив прискорену процедуру вступу України до ЄС Вчора 14:48 — Казна та Політика

Єврокомісар виключив прискорену процедуру вступу України до ЄС

Процес підготовки України до початку переговорів щодо вступу до Європейського союзу може тривати понад рік чи два.

Про це єврокомісар з питань розширення Олівер Варгей заявив у коментарі німецькому виданню Welt.

Він зазначив, що навіть якщо Києву вдасться розпочати переговори до кінця 2023 року, вони не завершаться протягом року.

Читайте також Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський

«З огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік чи два», — сказав Варгей.

У свою чергу віце-прем’єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина сказала, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як набула статусу кандидата на вступ.

Читайте також У ЄС описали механізм для вступу України

«Більшість реформ уже було проведено під наглядом ЄС. Тому можна діяти швидше і не використовувати звичайну процедуру», — сказала вона.

Проте Варгей відкидає прискорену процедуру для України.

«До України застосовуються ті самі критерії, що і до всіх інших заявників», — сказав він.

При цьому в ЄС позитивно сприймають українську спрямованість.

«Україна прагне прискорити реформи та прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Але не всі сім реформ можуть бути завершені швидко», — сказав Варгей, додавши, що графік початку переговорів не може бути визначений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.