Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський — Finance.ua

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський Вчора 17:14 — Казна та Політика

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у відеозверненні.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку», — зазначив президент.

Він додав, що такий пришвидшений порядок можливий з огляду на те, що цього року Швеція та Фінляндія теж подали заявки на вступ до Альянсу без плану дій щодо членства.

«Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всії членів Альянсу. І тому поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором » , — додав президент.

Він додав, що Україна робить свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.