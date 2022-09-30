Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський — Finance.ua
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Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський

Казна та Політика
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Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у відеозверненні.
«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку», — зазначив президент.
Він додав, що такий пришвидшений порядок можливий з огляду на те, що цього року Швеція та Фінляндія теж подали заявки на вступ до Альянсу без плану дій щодо членства.
«Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всії членів Альянсу. І тому поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором», — додав президент.
Він додав, що Україна робить свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.
Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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