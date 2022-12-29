У 2024 році ми будемо не готові: Климпуш-Цинцадзе розповіла, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу — Finance.ua
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У 2024 році ми будемо не готові: Климпуш-Цинцадзе розповіла, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу

Казна та Політика
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У 2024 році ми будемо не готові: Климпуш-Цинцадзе розповіла, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу
У 2024 році ми будемо не готові: Климпуш-Цинцадзе розповіла, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу
У 2024 році Україна все ще не буде готова стати країною-членом Європейського Союзу (ЄС), попри заяви прем’єра Дениса Шмигаля. У більшості держав період між кандидатством та членством у блоці складав у середньому 7 років, тож Україні теж слід розраховувати на такий проміжок часу.
Про це розповіла народна депутатка («Європейська солідарність»), голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв’ю Обозреватель TV.
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«Що стосується термінів остаточного вступу, це буде залежати від великої кількості чинників, але точно не відбудеться тоді, як це заявив очільник українського уряду, розказуючи, що в 2024 році ми вступимо в Європейський Союз. Я вважаю, що це навіть буде шкідливо для України — вступити так швидко до ЄС. Бо ми не будемо готові і не захистимо всі головні елементи нашої економіки. В середньому, якщо орієнтуватися на середній показник між кандидатством і членством, це займало в різних країн близько 7 років. Зможемо раніше? Чудово! Але я думаю, що потрібно орієнтуватися на такий період часу», — сказала депутатка.
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За словами Климпуш-Цинцадзе, робити якісь прогнози щодо термінів дуже складно, оскільки це залежить від багатьох факторів.
«Ми, як Україна, зацікавлені в тому, щоб максимально скористатися сьогоднішньою відданістю в справі підтримки Єврокомісією, яка очолюється Урсулою фон дер Ляєн. Такою ж відданістю очільника Європейської ради Шарля Мішеля. І цей політичний момент буде продовжуватися до середини 2024 року, коли всі вже там зайдуть у повний електоральний цикл на рівні європейських структур. Мені здається, ось це — час, те вікно можливостей для швидкого наполягання і виконання наших завдань і наполягання на відкриті переговори про членство», — підсумувала нардепка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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