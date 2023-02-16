Зеленський висловився про початок переговорів щодо вступу до ЄС цього року — Finance.ua
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Зеленський висловився про початок переговорів щодо вступу до ЄС цього року

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Україна не має жодних перешкод, щоб уже цього року розпочати переговори про вступ до Європейського союзу.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
«Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде», — заявив він.
Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких часових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Тому що для кожної країни вони є різними.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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