За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів — Finance.ua

За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів

Усього за два місяці 2023 року український бюджет поповнився допомогою від партнерів на 230,8 млрд гривень (6,3 млрд доларів).

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Найбільшими донорами стали:

Європейський Союз — 3,2 млрд доларів;

США — 2,2 млрд доларів;

Велика Британія — 498 млн доларів.

За лютий 2023 року міжнародна підтримка українського бюджету сягнула 75,6 млрд гривень (2 млрд доларів).

Читайте також Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік

Окрім того, за даними Державної казначейської служби, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

У цілому до державного бюджету за січень-лютий 2023 року надійшло 284,0 млрд грн, у тому числі до загального фонду — 236,6 млрд гривень.

Нагадаємо, з 8 по 15 березня з представниками України працюватиме місія МВФ. Зокрема, обговорюватимуть параметри потенційної програми кредитування. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, наразі йдеться про 4-річну програму за підтримки країн «Великої сімки», оскільки «коштів фонду не вистачить, щоб покрити всі наші колосальні потреби».

Довідка Finance.ua:

державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів;

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду;



на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти від 5 до 10 років і навіть довше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.