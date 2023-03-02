За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів — Finance.ua
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За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів

Казна та Політика
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За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів
За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів
Усього за два місяці 2023 року український бюджет поповнився допомогою від партнерів на 230,8 млрд гривень (6,3 млрд доларів).
Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Найбільшими донорами стали:
  • Європейський Союз — 3,2 млрд доларів;
  • США — 2,2 млрд доларів;
  • Велика Британія — 498 млн доларів.
За лютий 2023 року міжнародна підтримка українського бюджету сягнула 75,6 млрд гривень (2 млрд доларів).
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Окрім того, за даними Державної казначейської служби, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
У цілому до державного бюджету за січень-лютий 2023 року надійшло 284,0 млрд грн, у тому числі до загального фонду — 236,6 млрд гривень.
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Нагадаємо, з 8 по 15 березня з представниками України працюватиме місія МВФ. Зокрема, обговорюватимуть параметри потенційної програми кредитування. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, наразі йдеться про 4-річну програму за підтримки країн «Великої сімки», оскільки «коштів фонду не вистачить, щоб покрити всі наші колосальні потреби».

Довідка Finance.ua:

  • державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду;
  • на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти від 5 до 10 років і навіть довше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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