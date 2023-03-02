Держборг України за місяць зріс на 5 млрд доларів — Finance.ua

Держборг України за місяць зріс на 5 млрд доларів Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

Державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів

Протягом січня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 185,35 млрд грн. та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 5,06 млрд дол. США.

У січні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,33 млрд доларів. З них: 3,26 млрд доларів — від Європейського Союзу; 1 млрд доларів — від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, протягом 2022 року держброг України збільшився на 13,7% (13,42 млрд доларів) до 111,38 млрд доларів.

У грудні 2022 року держборг склав 4, 071 трильйона гривень. З них на зовнішній борг прийшлося 2,6 трильйона, а на внутрішній — 1,4 трильйона гривень.

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