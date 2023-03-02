НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів — Finance.ua

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НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів

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НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів
НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів
Національний банк актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, забезпечення безперебійної діяльності волонтерського руху України та надання можливості громадянам підтримати постраждалих людей від землетрусів у Туреччині.
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Що змінюється з 2 березня

1. З огляду на оновлення митного законодавства уточнено перелік кодів товарів, які мають змогу купувати волонтери — фізичні особи за кордоном для підтримання обороноздатності України.
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Так, з 1 січня 2023 року набрав чинності новий закон «Про митний тариф України», яким, зокрема, виокремлено новий код для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Ураховуючи це, НБУ додав новий код БПЛА до переліку кодів товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати волонтери — фізичні особи за кордоном для сприяння підтримання обороноздатності України.
До відповідного переліку також раніше було включено: тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

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2. Надано можливість перераховувати іноземну валюту фонду, створеному Посольством Турецької Республіки в Україні для підтримки постраждалих від землетрусів у Туреччині.
Національний банк надав можливість резидентам та нерезидентам перераховувати кошти в іноземній валюті на рахунки благодійного фонду, створеному посольством Турецької Республіки в Україні для підтримки постраждалих від землетрусів у Туреччині.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Finance.ua
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