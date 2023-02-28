Що буде з курсом долара. В Незалежній асоціації банків дали прогноз — Finance.ua
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Що буде з курсом долара. В Незалежній асоціації банків дали прогноз

Валюта
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Що буде з курсом долара. В Незалежній асоціації банків дали прогноз
Що буде з курсом долара. В Незалежній асоціації банків дали прогноз
В осяжній перспективі офіційний курс збережеться на рівні 36,6, а ринковий коливатиметься в межах 39-41 гривень за долар.
Такий прогноз зробила голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.
За словами експертки, наразі курс гривні до світових валют залишається стабільним. І в НАБУ сподіваються, що найближчим часом він суттєво не зміниться.
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«Національний банк дотримується політики фіксованого обмінного курсу та повністю закриває дефіцит на ринку валютними інтервенціями. Їх обсяг — у середньому $3 млрд на місяць. Водночас регулярні надходження міжнародної допомоги перевищують відповідні потреби. Наочним підтвердженням цьому є те, що наші золотовалютні резерви в січні сягнули майже $30 млрд (в еквіваленті). Тобто, їх рівень навіть вищий, ніж до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну», — пояснила Коробкова.
Тому жодних підстав для суттєвої зміни валютного курсу голова ради НАБУ не бачить.
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Вона переконана, що в осяжній перспективі Національний банк дотримуватиметься політики фіксованого курсу «гривня — долар» на позначці 36,6. Це означає, що ринковий курс коливатиметься в межах 39-41 гривень за долар. Європейська валюта залишатиметься дорожчою, її курс коливатиметься залежно від співвідношення «долар — євро» на світовому ринку.

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«Додам також, що відмінності між офіційним та ринковим курсом у нинішніх реаліях зумовлені багатьма чинниками, зокрема, ускладненою логістикою і адміністративними обтяженнями. Але ситуація набагато краща, ніж у перші місяці війни, коли в країні було одночасно по 4-5 різних курсів», — сказала Коробкова.
Тим же, хто хоче заощадити та вигідніше придбати валюту, експертка радить скористатися банківськими програмами купівлі валюти на депозит, а також віддавати перевагу безготівковим валютним платежам замість оплати готівкою.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Укрінформ
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