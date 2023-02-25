Коли долар перетне позначку в 40 гривень — Finance.ua
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Коли долар перетне позначку в 40 гривень

Валюта
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Дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний зауважив, що саме дефіцит гривні у населення не дає курсу почати рости. Однак, якщо курс опуститься ще на 10-20 копійок, то цілком може піти вгору.
«Курс дійшов вже до рівня 39,60 — 39,70 гривень за долар, і поки що не відбився в бік 40 гривень за долар, але це може статися після досягнення рівня 39,50 гривень за долар», — сказав він.
Тож дилер вважає, що після тестування рівнів 39,40 — 39,50 гривень за долар можна очікувати повернення на психологічно звичні 40 гривень за долар. Разом з тим Курінний зауважує, що наразі попит на валюту слабкий.

Яка ситуація зараз на готівковому ринку

Раніше банкіри, у коментарі 24 Каналу, зауважували, що цього тижня курс долара до гривні коливатиметься в коридорі від 39,50 — 41 гривня. У директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько прогноз дещо оптимістичніший, ніж у Германа Марченка.
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  • Банкірка прогнозує, що користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд. «На мій погляд, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,5 — 40,3 гривні за долар», — розповідає вона.
  • На думку Германа Марченка, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних «кордонів». «Загалом можемо сказати, що наступного тижня ситуація мало чим відрізнятиметься від попереднього: курс перебуватиме в рамках 39,5 — 41 гривні за долар», — резюмував він.
За матеріалами:
Телеканал 24
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