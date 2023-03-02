Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в рф — Finance.ua

Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в рф Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в рф

З російського ринку досі не вийшла велика кількість компаній, проти яких Європейський союз мав би запровадити санкції.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

«Є низка європейських компаній, які досі об’ємно працюють в росії та отримують там надприбутки. І це виглядає, м’яко кажучи, трохи дивно. Тому, безумовно, є ще чимало компаній, на кого треба накладати санкції», — заявив радник.

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До переліку цих компаній він зарахував Metro, Auchan та Raiffeisen bank. Подоляк підкреслив, що вони сплачують податки в бюджет країни-агресорки, таким чином фінансуючи війну проти України.

Посадовець зазначив, що пришвидшити завершення війни в Україні можна двома шляхами. Ідеться про надання ЗСУ необхідної зброї, а також зменшення джерел фінансування цієї війни для рф. Подоляк наголосив, що про це треба говорити прямо, чітко називати ті компанії, які сплачують податки в рф, і на які треба накласти санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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