День финансов: кому ПриватБанк блокирует карты, и почему отказывают после собеседования — Finance.ua

День финансов: кому ПриватБанк блокирует карты, и почему отказывают после собеседования Сегодня 17:50

Во вторник, 18 апреля, мы узнали десять новых и старых методов интернет-мошенничества. Об этом рассказываем в новой статье:

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В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году. Украина Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом рассказал заместитель руководителя Национального банка Сергей Николайчук. В частности, 4,6 млрд долларов Украина ожидает получить в рамках программы макрофинансовой помощи от МВФ.

В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году.

В Верховной Раде придумали, как компенсировать украинцам уничтоженные из-за войны авто.

ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев. Государственное финучреждение «ПриватБанк» начало Государственное финучреждение «ПриватБанк» начало блокировать банковские карты и аннулировать договоры граждан беларуси. Денежные средства можно переводить на другие счета, исключительно лично посетив банк. Отмечается, что белорусы начали массово получать уведомления о закрытии банковских счетов и отказе в деловом общении.

«Укрзализныця» обновила правила возврата средств за билеты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Теперь пассажиру Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда.

Как изменились суммы выплат военным с начала года. В марте 2023 года на денежное В марте 2023 года на денежное содержание военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено 67,3 млрд гривен. Это меньше, чем в январе (71,8 млрд гривен) и феврале (76,9 млрд гривен).

Изменения в правилах вручения повесток. С 7 апреля 2023 г. Правительством было С 7 апреля 2023 г. Правительством было принято Постановление № 318, которое внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в части порядка вручения повесток военнообязанным лицам. Например, вручение повестки в г. Киеве военнообязанному гражданину, состоящему на военном учете в г. Харькове, вполне законно и не может быть основанием для обжалования таких действий работников ТЦК и СП.

Работа в ІТ. Несмотря на то, что украинское и мировое ІТ переживает не лучшие времена, количество желающих стать айтишниками в Украине остается значительным. Только 20% новичков ищут работу в ІТ из-за более высоких зарплат. Об этом Несмотря на то, что украинское и мировое ІТ переживает не лучшие времена, количество желающих стать айтишниками в Украине остается значительным. Только 20% новичков ищут работу в ІТ из-за более высоких зарплат. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua. В Украине больше всего новичков живут в Киеве и области (39% среди тех, кто уже нашел работу, и 33% среди ищущих), во Львове и области (15% и 14%).

В Украине будет создано более 10 тысяч сезонных рабочих мест.

Почему отказывают после собеседования. Ваше резюме интересует работодателей, вас приглашают на встречи, но каждый раз что-то идет не так. Несколько отказов подряд — повод задуматься, почему на собеседованиях мнение работодателей о вас меняется. Часто отказ при трудоустройстве звучит довольно туманно: «Вы нам не подходите». Но за этой фразой может скрываться Ваше резюме интересует работодателей, вас приглашают на встречи, но каждый раз что-то идет не так. Несколько отказов подряд — повод задуматься, почему на собеседованиях мнение работодателей о вас меняется. Часто отказ при трудоустройстве звучит довольно туманно: «Вы нам не подходите». Но за этой фразой может скрываться множество причин.

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