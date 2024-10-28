День финансов: как получить тысячу Зеленского, субсидии на аренду жилья, налоги в странах Европы — Finance.ua
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День финансов: как получить тысячу Зеленского, субсидии на аренду жилья, налоги в странах Европы

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В понедельник, 28 октября, Finance.ua в новой статье о тысяче Зеленского отвечает на следующие вопросы:

Тысяча Зеленского: зачем это нужно и к чему приведет

  • При этом в Минэкономики рассказали, как будут начислять средства и кто будет финансировать.
  • Также в Раде прокомментировали инициативу Зеленского относительно раздачи украинцам по тысяче гривен.
Причины увеличения госдолга. По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Государственный долг в сентябре увеличился за счет заимствований на внутреннем рынке.
Субсидии на аренду жилья. Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных начнется с середины января 2025 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья. Недвижимость на первичном рынке за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. А темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза.
  • Эксперты рассказали, почему начали расти цены на аренду квартир.
  • Стало известно, сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и округе.
Банки увеличили ввоз наличных долларов. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил 1,306 млрд долларов. Это на 20,3% больше, чем в августе (1,085 млрд долларов).
Возобновление бронирования военнообязанных. Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.
  • Также стало известно, как военным получить дополнительные 20 100 грн.
Налоги в странах Европы. Finance.ua рассмотрел факторы, влияющие на формирование налогов в Европе, а также отдельные налоговые системы европейских стран, где больше всего украинских беженцев.

Налоги в странах Европы: как формируются и от чего зависят

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По материалам:
Finance.ua
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