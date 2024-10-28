День финансов: как получить тысячу Зеленского, субсидии на аренду жилья, налоги в странах Европы — Finance.ua

День финансов: как получить тысячу Зеленского, субсидии на аренду жилья, налоги в странах Европы Сегодня 17:45

В понедельник, 28 октября, Finance.ua в новой статье о тысяче Зеленского отвечает на следующие вопросы:

При этом в Минэкономики рассказали, как будут начислять средства и кто будет финансировать.

Также в Раде прокомментировали инициативу Зеленского относительно раздачи украинцам по тысяче гривен.

Причины увеличения госдолга. По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Об этом По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Государственный долг в сентябре увеличился за счет заимствований на внутреннем рынке.

Субсидии на аренду жилья. Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных начнется с середины января 2025 года. Об этом Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных начнется с середины января 2025 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья. Недвижимость на первичном рынке за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. А темпы Недвижимость на первичном рынке за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. А темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза.

Эксперты рассказали, почему начали расти цены на аренду квартир.

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Возобновление бронирования военнообязанных. Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.

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