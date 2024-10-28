Скільки коштує орендувати квартиру в Києві та окрузі — аналіз експертів Сьогодні 08:04 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві та окрузі — аналіз експертів

На столичному ринку оренди зараз справжній бум. Ціни, які почали плавно зростати ще з весни, з початку осені зробили новий ривок.

За словами Ірини Луханіної, мінімальні ціни на київські квартири збільшилися з 6,5 до 7 тис. грн на місяць. «Одинички» у відносно нових будинках у спальних районах столиці коштують у середньому 16 тис. грн, хоча ще нещодавно їх здавали за 14 тис. грн.

Цінники на квартири в центральних районах стартують від 20 тис. грн, при цьому за такі гроші можна орендувати занедбану однокімнатну квартиру в хрущовці або панельному будинку радянської будівлі зі старим ремонтом і меблями.

Квартири у порівняно нових будинках у центрі здаються від $1 тис., а верхня планка може досягати $3−6 тис.

Виходячи з даних Bird (платформа з оренди житла від ЛУН), наприклад, двокімнатну квартиру на Оболонських Липках (проспект Володимира Івасюка) виставлено в оренду за 32 тис. грн на місяць. У квартирі ремонт, побутова техніка, генератор. Схожий об’єкт, але без генератора, пропонується в сусідньому будинку за 29 тис. грн на місяць.

На Теремках за 22 тис. грн можна орендувати однокімнатну квартиру площею 48 «квадратів» із дизайнерським ремонтом. У Солом’янському районі (вулиця Липківського) за такі ж гроші пропонується однокімнатна квартира в 40 «квадратів» із кухнею-вітальнею, новими меблями та побутовою технікою.

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У Голосіївському районі біля ВДНГ за 20 тис. грн виставлено квартиру в новому будинку в 50 кв. м. із меблями та побутовою технікою, а за 16 тис. грн — частково мебльована «одиничка» у панельній висотці. Найдешевший варіант, який «Мінфін» знайшов у цьому районі, — однокімнатна квартира на вулиці Ломоносова площею 26 «квадратів» із «втомленим» інтер’єром за 12,5 тис. грн.

Традиційно нижчі цінники на Троєщині. Скажімо, за 10 тис. грн можна зняти «одиничку» на вулиці Екстер із електричним бойлером, побутовою технікою та меблями. Але і ремонт, і інтер’єри дуже застарілі.

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На вулиці Лаврухіна в цьому ж районі виставлено схожу однокімнатну квартиру за 9,5 тис. грн. А мінімальний цінник — 8 тис. грн — за «одиничку» на вулиці Лисковській. Причому квартира досить простора (43 «квадрати») і здається вперше після косметичного ремонту.

Але загалом житла за мінімальними цінами (7−8 тис. грн) на спеціалізованих ресурсах не так багато: переважно пропонуються квартири від 10−12 тис. грн за однокімнатну, та 13−16 тис. грн — за двокімнатну квартиру.

Подібні тенденції і в передмісті. Як каже Юрій Піта, оренда в найближчих до Києва населених пунктах подорожчала на 20−30%, цінники не дуже відрізняються від нижньої планки у столиці. Наприклад, об’єкт, який у Києві виставляється за 12 тис. грн, в Ірпені чи Борисполі коштуватиме 10 тис. грн. На olx «одинички» в тому ж Ірпені пропонуються за 7−11 тис. грн, а, наприклад, двокімнатну квартиру в новому будинку можна зняти за 16−18 тис. грн.

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«Різниця в орендних ставках між Києвом та передмістям стирається. Одна з головних причин — до передмістя масово їдуть переселенці, що підвищує попит на орендоване житло і, відповідно, цінники. Багато переселенців особливо не прив’язані до Києва ані роботою, ані школами/дитсадками, і навіть, навпаки, не хочуть жити у мегаполісі. Тому вільно віддаляються від нього аж до Василькова, Гатного тощо», — пояснив Павло Крапівін.

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