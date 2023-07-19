День финансов: как банки изменят правила для всех украинцев с августа, и кого чаще всего ищут на рынке труда — Finance.ua

День финансов: как банки изменят правила для всех украинцев с августа, и кого чаще всего ищут на рынке труда Сегодня 17:50

В среду, 19 июля, мы узнали, что об ограничении ставок по микрокредитам думает рынок. Об этом читайте в новой статье:

Банки изменят правила для всех украинцев с августа. Уже с 1 августа вам придется либо Уже с 1 августа вам придется либо проходить авторизацию в «Дія», либо, если пополняете в терминале своего банка, использовать свою карту, финансовый номер телефона. Сейчас пополнить свою или чужую карту наличными можно без всякой авторизации.

НАБУ требует критических изменений в порядке закупок. Национальное антикоррупционное бюро Национальное антикоррупционное бюро подготовило предложения относительно изменений в правительственное постановление № 1178, которое повлекло за собой целый ряд коррупционных рисков при закупках в период военного положения.

Вакансии и зарплаты. Тенденции, которые складываются на рынке труда в этом году, свидетельствуют о постепенном Тенденции, которые складываются на рынке труда в этом году, свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны. Одним из маркеров, лучше всего характеризующих это восстановление, является рост спроса на работников соответствующих профессий.

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У каких категорий пенсии вырастут на 1450 грн. В Украине, несмотря на военное положение, В Украине, несмотря на военное положение, пенсионерам вовремя выплачиваются пенсии, а также производятся запланированные на 2023 год перерасчеты. Так, в июле после очередного повышения у некоторых пенсионеров пенсия увеличилась на 1450 гривен.

Банкир спрогнозировала курс доллара. До конца текущей недели (до 23 июля) курс доллара в Украине при продаже До конца текущей недели (до 23 июля) курс доллара в Украине при продаже будет колебаться в диапазоне 36,9−37,30 грн/долл., а при покупке — 36,1−37,1 грн/долл. Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.

При этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка.

Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов. Украинский паспорт Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге компании Henley & Partners еще на четыре строчки. Он занял 30-е место по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз.

Украинское зерно

Пять стран ЕС хотят продлить запрет на импорт украинского зерна: Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия.

У Зеленского прокомментировали атаку на одесский порт: нужен системный ответ.

ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода россии из «зернового соглашения».

А Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для «зернового коридора».

Болгария решила забрать у россиян контроль над портом Росенец.

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